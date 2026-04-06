صحة غزة: استئناف حملة تطعيم للأطفال دون الثالثة وسط تحديات متفاقمة

أعلنت الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، استئناف تنفيذ حملة تطعيم استدراكية تستهدف الأطفال دون سن الثالثة، في إطار جهود تعزيز برنامج التحصين الوطني بعد فترة من تعطل الخدمات الصحية.

وذكرت الصحة، في بيان صحفي اليوم، أن الحملة انطلقت مجددا بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وبدعم من منظمات دولية بينها اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية.

وحسب البيان، ستنفذ الحملة من خلال عشرات المراكز الصحية المنتشرة في مختلف مناطق القطاع، وتشمل مرافق تابعة لوزارة الصحة، إلى جانب مؤسسات دولية وأهلية عاملة في المجال الصحي.

وأكدت الصحة، في بيانها، أن الحملة تستهدف الأطفال الذين لم يستكملوا جرعات التطعيم الأساسية، مشددة على أهمية اللقاحات في الوقاية من الأمراض المعدية، خاصة في ظل التحديات الصحية الراهنة.

وكانت السلطات الصحية في غزة أطلقت أولى جولات التطعيم الاستدراكي في نوفمبر من العام الماضي، في محاولة لمعالجة فجوات التحصين التي نتجت عن تعطل البرامج الصحية خلال فترة الحرب.

ويأتي استئناف الحملة في ظل أوضاع صحية متدهورة في القطاع، حيث تعاني المنظومة الطبية من نقص حاد في الإمدادات، وسط تحذيرات من تفشي أمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي بشأن القيود المفروضة على إدخال الإمدادات الطبية إلى القطاع.