مادورو يتهم ترامب بالتورط في محاولة انقلاب ضده

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اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو بالتورط في انقلاب فاشل ضده، وعرض مقطع فيديو لجندي أمريكي مزعوم يعترف بالمشاركة في مثل هذه الخطة.

وقال مادورو "من المستحيل ألا يعرف ترامب ما حدث في فنزويلا هذا الأسبوع".

وكان مادورو يشير إلى محاولة توغل مزعومة في أعقاب اعتقال 19 شخصا، من بينهم مواطنان أمريكيان.

ونفى ترامب أمس الثلاثاء تلك المزاعم، قائلا إنها "ليست لها علاقة بحكومتنا".

وعرض مادورو مقطع فيديو لرجل يدعى لوك دينمان، وهو أحد المواطنين الأمريكيين اللذين تم اعتقالهما.

وتحدث الرجل باللغة الإنجليزية قائلا، إنه تم تكليفه بتأمين مطار كاراكاس وتقديم المساعدة لاستقبال طائرات، حيث تنقل إحداها مادورو إلى الولايات المتحدة.

وفي مقطع فيديو نشرته محطة "في تي في"، قال الرجل إنه خدم في الجيش الأمريكي لمدة خمسة أعوام، والتقى في 2009 أو 2010 مع جوردان جودرو، وهو من المحاربين القدامى بالجيش الأمريكي ويرأس شركة الأمن "سليفركورب يو اس ايه".

وقال إن جودرو كلفه بتدريب فنزويليين في كولومبيا والسفر معهم إلى فنزويلا و"تأمين كاراكاس" ومنطقة المطار.

وقالت فنزويلا في وقت سابق إن ثمانية اشخاص قتلوا يوم الأحد إثر محاولة توغل قبالة الساحل قام بها "مرتزقة ارهابيون". وأضافت أنه كانت هناك محاولة توغل أخرى بعدها.

وأضاف مادورو أن جودرو عمل مع ترامب في الماضي وقدم له خدمات أمنية.