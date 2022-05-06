علق الإعلامي مصطفى بكري، على مسألة وقف الحكومة منح تراخيص البناء للمواطنين حتى الآن.

وقال بكري: "الحكومة مطالبة بإنها «تفك شوية على الناس» في كثير من الأمور، مثل موضوع البناء الذي لا زال متوقفا، ودا موقف حال الناس رغم أن الرئيس أصدر تعليمات منذ نحو عامين بالانتهاء من القانون".

وتابع خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد: "كنا نتحدث في وقت ماضي عن سكان العشوائيات والمقابر والأماكن الخطرة، وحاليا تم حل الكثير من هذه المشاكل".

وأضاف موجها حديثه للحكومة: انزلوا شوفوا الناس وحال المقاولين، مردفا: "هناك 95 مهنة يا سيادة رئيس الوزراء مرتبطة بالبناء، والناس حياتها توقفت وهناك مقاولين دخلوا سجون بسبب الديون".

وتساءل: "كل حاجة منتهية وخلصوا ولا لسه؟ بتدرسوا ولا حاطينها في الدرج؟، لازم تحسوا بالناس في الشارع، ولا بد من إصلاح الأمور، لأن الأزمة صعبة والكل يعاني".

وأكد أن فوائد الديون سنويًا تصل إلى 600 مليار جنيه، لافتا إلى أن مصر اقترضت من أجل تنفيذ مشروعات تنموية وليس من أجل الطعام والشراب.