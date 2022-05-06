قال محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول بالنادي الأهلي، إن الفريق في حالة تركيز كبير استعداداً لمباراة فريق وفاق سطيف الجزائري غدا السبت في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، لافتا إلى أن الأهلي هدفه التتويج باللقب على الرغم من كل الصعوبات.

وأوضح الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة والذي أقيم مساء اليوم أن الأهلي يحترم وفاق سطيف، خاصة أنه فريق كبير ونجح في الوصول إلى الدور نصف النهائي على حساب منافس قوي مثل الترجي التونسي مؤكدا أن الجهاز الفني قام بدراسة المنافس بشكل دقيق.

وأضاف:" نسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، والجميع في حالة تركيز كبيرة بعد أن عقدنا عدة جلسات وتحدثنا عن أهمية المرحلة الحالية وضرورة بذل كل ما يمكن من أجل الفوز باللقب واسعاد الجماهير ".

وأكمل:" نعاني من بعض الغيابات ولكننا لا نتحدث عن أعذار وسبق لنا خوض مواجهات قوية في ظروف صعبة كما حدث عندما شاركنا في بطولة كأس العالم للأندية رغم وجود غيابات عديدة".

وشدد الشناوي على أن هناك ثقة كاملة في قدرات أي 11 لاعبا يرتدون قميص الأهلي والجهاز الفني واللاعبون لديهم إصرار كبير على تقديم أفضل ما يمكن خلال الفترة المقبلة والمنافسة بقوة للفوز بكل البطولات خلال الموسم الجاري.