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وزير الخارجية المغربي يتسلم أوراق اعتماد السفير الألماني الجديد

أ ش أ
نشر في: الجمعة 6 مايو 2022 - 9:40 م | آخر تحديث: الجمعة 6 مايو 2022 - 9:40 م

تسلم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الجمعة، بالرباط، أوراق اعتماد السفير الألماني الجديد روبرت دولغر، بصفته سفيرا فوق العادة.

وذكرت الخارجية المغربية، في بيان اليوم الجمعة، أن السفير الألماني، عاد، يوم الثلاثاء الماضي، إلى المغرب، بعد تجميد للعلاقات لشهور؛ بسبب مواقف بلاده من قضية الصحراء المغربية.

وأضافت أن تفعيل خريطة الطريق الجديدة التي اتفقت عليها كل من الرباط وبرلين، ومكنت من استئناف العلاقات الدبلوماسية والتعاون السياسي بين البلدين، تعد من أهم الملفات ضمن أجندة السفير الألماني الجديد لدى المغرب.

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