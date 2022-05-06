الأردن يحذر إسرائيل من المضي قدما في مخططات بناء 3988 وحدة استيطانية بالأراضي الفلسطينية

حذّرت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الجمعة، من إقدام السلطات الإسرائيلية على تهجير فلسطينيي يطا الخليل والمضي قدماً في مخططات بناء (3988) وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية( بترا).



وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول إن "التوسع الاستيطاني يُعد خرقاً صارخاً وجسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مُقدمها قرار مجلس الأمن رقم (2334)"، حسب " بترا".



وشدّد أبو الفول أن "سياسة الاستيطان سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين هي سياسةٌ لاشرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة".



وتابع قائلا "وخطوةٌ أحادية تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وتقويضاً لأسس السلام، وجهود حلّ الصراع، وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حلّ الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية".