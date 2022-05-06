ارتفعت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية بنحو 30 جنيها، فى بداية تعاملات اليوم الجمعة، ليصل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر إلى نحو 1250 جنيها، مقارنة بـ 1220 جنيها فى نهاية تعاملات أمس، وفقا لنادي نجيب السكرتير العام السابق لشعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت خلال تعاملات أمس بنحو 130 جنيها ليصل سعر الجرام عيار 21 إلى نحو 1220 جنيها فى نهاية التعاملات، مقارنة بـ 1090 جنيها فى بداية التعاملا .

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 ارتفع إلى نحو 1075 جنيها مقارنة بـ 1045 جنيها، وسجل الجرام عيار 24 نحو 1415 جنيها مقابل 1385 جنيها، وصعد سعر الجنيه الذهب بنحو 240 جنيها ليسجل 10 الأف جنيها، مقارنة بـ 9760 جنيها فى نهاية تعاملات أمس.

وتتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية بمصر، بالتغير الذي تشهده الأسعار عالميا، بالإضافة إلى تذبذب سعر الدولار، فكلما ارتفع سعر العملة الخضراء زادت أسعار المعدن الأصفر.

وفى الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار المعدن الأصفر فى البورصات العالمية في بداية تعاملات اليوم الجمعة، بنسبة 0.28% بنحو 5.17 دولار ليصل سعر الأوقية إلى نحو 1882.35 دولار، كما زاد سعر الذهب فى العقود الأجلة بنسبة 0.36% بنحو 6.70 دولار ليصل إلى 1882.50 دولار للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.