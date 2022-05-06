قالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الشهري، إن مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء في شهر أبريل الماضي، انخفض مع الانخفاض الطفيف في أسعار الزيوت النباتية (بنسبة 5.7 %) والحبوب في نفس الوقت الذي ارتفعت أسعار الأرز واللحوم والألبان والسكر بشكل طفيف أيضا وتضاءلت آفاق التجارة العالمية.

وأضافت المنظمة، في بيان اليوم الجمعة - أن أسعار السلع الغذائية العالمية تراجعت في أبريل بعد قفزة كبيرة في الشهر السابق، مشيرا إلى أن متوسط الفاو لأسعار الغذاء انخفض في أبريل بنسبة 0.8% وذلك مقارنة بأعلى مستوى سجله على الإطلاق في مارس الماضي في الوقت الذي ظل المؤشر أعلى بنسبة تصل إلى 29.8 % عما كان عليه في أبريل 2021 .

من جانبه .. قال كبير الاقتصاديين بمنظمة فاو ماكسيمو توريرو كولين، إن هذا الانخفاض الطفيف هو بمثابة تخفيف مرحب به لاسيما بالنسبة لبلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، وذكرت أنه برغم ذلك فأن أسعار المواد الغذائية لاتزال قريبة من مستوياتها المرتفعة الأخيرة مما يعكس ضيق السوق المستمر ويشكل تحديا للأمن الغذائي العالمي للفئات الأكثر ضعفا.

على صعيد متصل، قال التقرير إن مؤشر أسعار الحبوب انخفض بمقدار 0.7 % في أبريل مدفوعا بانخفاض قدره 3.0 % في أسعار الذرة العالمية في الوقت الذي ارتفعت أسعار القمح الدولية والتي تأثرت بشدة من جراء استمرار إغلاق الموانئ في أوكرانيا والمخاوف بشأن ظروف المحاصيل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت المنظمة أن الأسعار خففت بسبب الشحنات الأكبر من الهند والصادرات الأعلى من المتوقع من الاتحاد الروسي، موضحا أن أسعار الأرز العالمية ارتفعت بنسبة 2.3 % عن مستوياتها في مارس مدعومة بالطلب القوي من الصين والشرق الأدنى.

وقالت فاو، إن مؤشرها لأسعار السكر قد ترتفع بنسبة 3.3 % مدعوما بارتفاع أسعار الايثانول والمخاوف بشأن البداية البطيئة لموسم 2022 في البرازيل أكبر مصدر للسكر في العالم، وأضافت أن المؤشر لأسعار اللحوم ارتفع بنسبة 2.2 % عن الشهر السابق مسجلاً رقما قياسيا جديدا، حيث ارتفعت أسعار لحوم الدواجن واللحوم الكبيرة والأبقار، كما تأثرت أسعار لحوم الدواجن بسبب تعطل الصادرات من أوكرانيا وزيادة تفشي إنفلونزا الطيور في نصف الكرة الشمالي وبالمقابل انخفض متوسط أسعار لحوم الأغنام بشكل هامشي.

وأوضح التقرير، أن المؤشر لأسعار منتجات الألبان ارتفع بنسبة 0.9 % وذلك على خلفية شح العرض العالمي المستمر حيث استمر إنتاج الحليب في أوروبا الغربية وأوقيانوسيا في المسار دون مستوياته الموسمية كما ارتفعت أسعار الزبدة العالمية أكثر من غيرها متأثرة بارتفاع الطلب المرتبط بالنقص الحالي في زيت عباد الشمس والمارجرين .

وأشارت المنظمة في توقعات محدثة إلى احتمال انخفاض بنسبة 2ر1 % في التجارة العالمية في الحبوب في السنة التسويقية 2021 / 2022 مقارنة بالعام السابق، وقالت إن هذا الانخفاض يرتبط بالذرة والحبوب الخشنة الأخرى بينما من المتوقع أن تنمو أحجام التجارة للأرز بنسبة 3.8 % والقمح بنسبة 1.0 %، وقالت المنظمة، إنه من المتوقع أن يزداد استخدام الحبوب في العالم للفترة 2021 / 2022 بنسبة 0.9 % عن العام السابق إلى 2785 مليون طن .

وتوقع تقرير الفاو، نموا في إنتاج القمح العالمي في عام 2022 إلى 782 مليون طن، مشيرا إلى أن هذه التوقعات تتضمن انخفاضا متوقعا بنسبة 20 % في المساحة المحصودة في أوكرانيا، بالاضافة إلى انخفاض الانتاج بسبب الجفاف في المغرب.