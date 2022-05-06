الزراعة تقدم توصيات لمزارعي الفاكهة والزيتون للتعامل مع تلقبات الطقس

تقدم وزارة الزراعة نصائح لمزارعي الفاكهة والزيتون للتعامل مع درجات الحرارة المتغيرة والمتقلبة، والتي تؤثر بالسلب على بعض المحاصيل مثلما حدث في محصول الزيتون والمانجو العام الماضي.

وإليكم أبرز تلك المحاصيل الزراعية:

الزيتون

فى ظل التغيرات المناخية التى مرت على محصول الزيتون يجب المحافظة على معدلات الرى الموصى بها و يتم الرى فى الصباح الباكر او مساءا حتى الاتتعرض الاشجار للعطش مما يؤدى الى تساقط الازهار و العقد الاولي

-يوصى برش مادة اكاولسين بالكالسيوم بورون

ضرورة إضافة سلفات البوتاسيوم

( محصول الرمان ) & ( و التين )

تاثير ارتفاع درجات الحرارة على محصول الرمان و التين و هما من المحاصيل التى تحتاج الى عدد قليل من ساعات البروده و تمر حاليا بفترة النمو الخضرى و لذلك فإن إرتفاع درجات الحرارة ليس له تاثير ملحوظ على الاشجار

المحافظة على معدلات الرى الموصى بها و يتم الرى فى الصباح الباكر او مساءا حتى لا تتعرض الاشجار للعطش

الموالح

بعض الوسائل التي يمكن إتباعها لتقليل الأضرار التي تحدث لأشجار الموالح نتيجه ارتفاع درجه الحرارة أثناء التزهير:

ويراعى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الموجات الحارة من خلال، ضمان وجود رطوبة أرضية كافية لتعويض النبات، من خلال :-

إجراء ريات سريعة قبل بدء الموجة الحارة للري بالغمر مع قصر الفترة بين الريات، وأن يكون الري في الصباح الباكر فقط والابتعاد تمامًا على الري وقت الظهيرة أو أثناء النهار .

ويُفضل رش الاشجار بإحدى المركبات التاليه لزيادة قدرتها على تحمل الحراره العاليه

رش الأشجار بحمض السالسليك بمعدل 40 جرام / 100لتر حيث يعمل على ايقاف اوتقليل تفاعلات الاكسده المسئوله عن تحلل وتدهور الانسجه النباتيه وبالتالى رفع كفاءة المناعه الداخليه للنبات.

رش الاشجار بسليكات البوتاسيوم 400 سم3 / 100 لتر يزيد من سمك الخلايا والمحتوى المائى للنبات وبالتالى فإن رشه يساعد النبات على تحمل موجات الحراره العاليه .

رش الاشجار بالبرولين 30 جرام /100 لتر لرفع كفاءة المناعه الداخليه للنبات

رش الاشجار بالجليسين بيتين بمعدل 200جرام / 100 لتر يشجع على بناء المواد الفينوليه والسكريات وبالتالى رفع كفاءة المناعه الداخليه للنبات

الموز

زيادة معدلات الري بحيث يكون من 3-4 مرات يومياً بمعدل ساعة في كل مرة والبعد عن وقت الظهيرة

الرش بسليكات البوتاسيوم قبل الموجه الحارة بيومين

اضافة سلفات الماغنسيوم وحمض الهيوميك مع ماء الري.

المانجو

الري صباحاً ومساءاً ونجنب الرص وقت الظهيرة ( من 12 ظهراً الي 3 عصراً)

ممنوع الرش بالمبيدات عموماً أثناء فترة الموجة الحارة

التسميد مع ماء الري بالنترات

الرش بسليكات البوتاسيوم قبل الموجه الحارة بيومين

إضافة سلفات الماغنسيوم وحمض الهيوميك مع ماء الري.

النخيل

انتظام الري وتقليل التسميد الأزوتي

عموماً بعد انتهاء الموجة الحارة يجب الرش بالمبيدات ضد الحشرات القشرية والأكاروسات والبياض الدقيقي واللفحة

العنب

أنسب درجة حرارة للتزهير والعقد من 25 – 28 مْ .

فى حالة إرتفاع درجات الحرارة المفاجىء والغير معتادة فى هذا الوقت من العام

يتم عمل الأتى :

تحت ظروف الرى بالتنقيط

يتم زيادة معدلات الرى وتقريب الفترة بين الريات عن المعتاد خلال هذه الفترة وذلك يرجع إلى الأختلاف فى تصريف النقاطات كذلك المسافة بين النقاطات فى خراطيم الرى .

بالنسبة للرى الغمر

يتم إعطاء رية على الحامى مساءا مع الرى من خلال عمل أحواض بحيث لا يزيد عدد الكرمات فى الحوض عن 24 كرمة .

بالنسبة للعنب المغطى والذى تجرى عليه العمليات الزراعية بهدف التصدير

يرجى التهوية بفتح جوانب التكاعيب مساءاً عند إنخفاض درجات الحرارة كذلك زيادة معدلات الرى مساءاً – وعموما فى العنب المعامل للتصدير يتم تركيب ترمومتر أسفل التكعيبة وكذلك جهاز قياس الرطوبة أسفل التكعيبة .

كما يرجى أن تتم عمليات مكافحة الآفات فى الصباح الباكر أو بعد الظهر

بالنسبة لعمليات التوريق وذلك إزالة الأوراق أسفل العناقيد فى الأصناف المتوسطة والمبكرة فى موعد النضج

يراعى تأخير هذه العملية إلى ما بعد إنحسار الأرتفاع المفاجىء فى درجات الحرارة حتى لاتتعرض العناقيد إلى إرتفاع الحرارة المباشر.