أوكرانيا: لا أساس قانوني للاعتراف ببوتين كزعيم لروسيا

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دعت أوكرانيا المجتمع الدولي إلى التوقف عن الاعتراف بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين كرئيس شرعي للبلاد.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم الاثنين، :"أوكرانيا لا ترى أي أساس قانوني للاعتراف به كرئيس منتخب ديمقراطيا وشرعيا للاتحاد الروسي".

وقالت كييف إن إجراء الانتخابات الرئاسية في الأجزاء التي تحتلها روسيا من مناطق دونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية وكذلك شبه جزيرة القرم نزع الشرعية عن العملية.

وقال البيان إن :"ملايين المواطنين الأوكرانيين"، أجبروا على المشاركة في تصويت مارس بسبب "التهديدات والابتزاز والإكراه".

ومن المقرر أن يقام حفل تنصيب بوتين الخامس في موسكو يوم غد الثلاثاء بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقد حكم بوتين بشكل فعلي أكبر دولة في العالم من حيث المساحة بشكل متواصل منذ عام 2000.

وتحاول موسكو بعد استيلائها على شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود في عام 2014 ، ضم أربع مناطق أوكرانية أخرى بالقوة في شرق وجنوب البلاد.

ويشار إلى أن نحو خمس الأراضي الأوكرانية تخضع حاليا للسيطرة الروسية.