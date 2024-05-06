تركيا: تحييد 16 عنصرا من حزب العمال الكردستاني شمال العراق

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، تحييد 16 عنصرا من تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه " بينهم قياديون في شمال العراق.

وقالت الوزارة في بيان "إن القوات التركية حيدت بعملية جوية 16 إرهابيا من "بي كيه كيه " بينهم قياديون، في مناطق هاكورك ومتينا وغارا شمال العراق"، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأكدت الوزارة في بيانها حزمها وتصميمها على "الاستمرار في تدمير أوكار الإرهاب بلا هوادة".

وتستخدم تركيا كلمة "تحييد" للإشارة إلى المسلحين الذي يتم قتلهم أو أسرهم أو إصابتهم من جانب القوات التركية.

وفي أبريل 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل حزب "بي كيه كيه " في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان،شمال العراق ، التي يشن منها الحزب هجمات على الداخل التركي.

ووفقا لبيانات تركية، تسبب الحزب في مقتل حوالي 40 ألف شخص (مدنيون وعسكريون) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.