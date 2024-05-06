ملك الدنمارك وقرينته يصلان إلى السويد في أول زيارة رسمية لهما للخارج

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وصل ملك الدنمارك فريدريك السادس وقرينته الملكة ماري إلى السويد، في أول زيارة رسمية للخارج منذ تتويج الملك في يناير الماضي.

وبثت قناة التليفزيون العامة" إس في تي " مراسم وصولهما إلى ستكهولم على الهواء مباشرة.

وبينما وصل الملك والملكة برفقة ولية العهد السويدية فيكتوريا وزوجها ولي العهد دانيل على متن قارب تجديف مطلي بالذهب بالقرب من القصر الملكي، سمع دوي طلقات المدفعية ترحيبا بالضيفين.

وبعد ذلك استقبل ملك السويد كارل السادس عشر جوستاف والملكة سيلفيا ملك الدنمارك وعقيلته.

وقال فريدريك إن زيارته للسويد تعد بداية طيبة لبدء فصل جديد في العلاقات.

وذكرت وكالة الأنباء الدنماركية ريتزاو أن الملك الدنماركي صرح خلال مؤتمر صحفي بعد فترة قصيرة من وصوله إلى القصر بقوله "ربما نكون في الخارج هنا ، لكننا نشعر وكأننا في الوطن".

يذكر أن فريدريك خلف والدته الملكة مارجريت الثانية في يناير الماضي بعد اتخاذها الخطوة غير المتوقعة بإعلان تنازلها عن العرش عشية رأس السنة بعد 52 عاما من اعتلائها العرش.