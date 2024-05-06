أيرلندا وإسبانيا تناقشان الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أجرى رئيسا وزراء أيرلندا وإسبانيا، مزيدا من المناقشات بشأن الاعتراف بدولة فلسطين.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، إن رئيس وزراء أيرلندا سيمون هاريس تحدث عبر الهاتف مع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز صباح اليوم الاثنين عقب مناقشات دارت بينهما في دبلن وبروكسل الشهر الماضي بشأن هذه المسألة.

وقال هاريس، إن هذه كانت محادثتهما الثالثة في الأسابيع الأخيرة، وأنهما حريصان على إحراز تقدم بشأن هذه المسألة قريبا جدا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عنه قوله: "ناقشنا الوضع المريع في الشرق الأوسط، وخاصة في غزة، واتفقنا على مواصلة العمل معا للضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المتبقين وزيادة إدخال المساعدات الإنسانية لسكان غزة."

وأضاف: "عبرت أنا ورئيس الوزراء سانشيز عن قلقنا العميق إزاء تقارير تشير إلى أن إسرائيل أمرت بإجلاء مدنيين من أجزاء من مدينة رفح استعدادا لعملية عسكرية."

واستطرد: "أكرر دعوتي لإسرائيل بعدم القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في رفح. وقد جعل المجتمع الدولي من الواضح تماما أن من شأن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح أن تؤدي حتما إلى عواقب إنسانية كارثية وإلى مقتل أعداد من المدنيين الأبرياء."

وشدد على أن حماية المدنيين هي التزام ينص عليه القانون الإنساني الدولي.

وقال: "أكدنا من جديد على رغبة كل من إسبانيا وإيرلندا في الاعتراف بدولة فلسطين، واتفقنا على أن الاعتراف الرسمي هو جزء مهم من الاعتراف بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، في ظل إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام وأمن."

وتابع: "نحن ننسق الجهود مع دول أوروبية أخرى، للاعتراف بدولة فلسطينية، إلى جانب دول تتبني اتجاها مماثلا. وسيتم ذلك بطريقة يمكن أن يكون لها أكبر أثر إيجابي على الوضع على الأرض."