محكمة تشيكية تمنع توقيع اتفاق مع شركة كورية جنوبية لبناء مفاعلين نوويين

قضت محكمة في جمهورية التشيك، اليوم الثلاثاء، بمنع الحكومة من توقيع صفقة مع شركة كوريا للطاقة النووية والمائية (كيه إتش إن بي) الكورية الجنوبية؛ لبناء مفاعلين نوويين على الأقل في البلاد.

كانت الشركة الكورية، فازت بمناقصة عامة مربحة العام الماضي، بعد تغلبها على عرض منافس من قبل شركة كهرباء فرنسا (إي دي إف) الفرنسية.

وسوف يتم بناء المفاعلين الجديدين في محطة دوكوفاني الحالية للكهرباء، في إطار مساعي البلاد للتخلي عن استخدام الوقود الأحفوري.

وكان من المقرر إبرام العقد بين شركة الكهرباء التشيكية العملاقة (سي إي زد)، حيث تمتلك الدولة التشيكية حصة الأغلبية، والشركة الكورية الجنوبية يوم غد الأربعاء.

وطعنت الشركة الفرنسية، على إبرام العقد والتوقيع عليه في المحكمة الإقليمية في برنو ثاني أكبر مدينة تشيكية يوم الجمعة الماضية، بعد أن رفض مكتب مكافحة الاحتكار التشيكي شكواها بشأن المناقصة.

وقالت المحكمة، إنه لا يمكن إبرام العقد والتوقيع عليه قبل أن تصدر قرارا في قضية الشركة الفرنسية؛ لأنه بعد ذلك لن تكون هناك طريقة لتغيير ذلك حتى لو فازت الشركة الفرنسية.