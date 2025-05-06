محكمة أمريكية ترفض إلغاء الوضع القانوني لمئات آلاف المهاجرين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• إلغاء الوضع القانوني للمهاجرين تقدمت به إدارة ترامب

رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية الثلاثاء، طلب إدارة الرئيس دونالد ترامب إلغاء الوضع القانوني المؤقت لمئات الآلاف من المهاجرين.

وبحسب مجلة نيوزويك الأميركية، قضت المحكمة بمدينة بوسطن بالدعوى القضائية برفض إنهاء الوضع القانوني لمئات آلاف المهاجرين.

ولم تسمح المحكمة بإنهاء البرنامج الخاص بالمهاجرين الذي بدأ في عهد الرئيس السابق جو بايدن وسمح للمهاجرين من دول مختلفة بما فيها أوكرانيا وأفغانستان وكوبا وهاييتي وفنزويلا بالحصول على لجوء مؤقت في الولايات المتحدة.

وبذلك رفضت محكمة الاستئناف الطلب المقدم من وزارة الأمن الداخلي بإنهاء الوضع القانوني لمئات الآلاف من المهاجرين.

وكانت إدارة ترامب قد سعت إلى إنهاء برنامج "الحماية المؤقتة" الذي يمنح المهاجرين حق الإقامة والعمل في الولايات المتحدة، وهو البرنامج الذي تم توسيعه في عهد الرئيس بايدن استجابةً للأزمات السياسية والاقتصادية في تلك البلدان.

وفي يناير منحت إدارة ترامب الوكالات الفيدرالية سلطة واسعة لتكثيف جهود ترحيل المهاجرين من البلاد، وذلك عقب أوامر رئاسية بإعلان حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.