ظهور الصحفية الروسية إيكاترينا باراباش في باريس بعد فرارها من الإقامة الجبرية في موسكو

ظهرت الصحفية الروسية إيكاترينا باراباش في باريس، أمس الاثنين، بعد فرارها من موسكو الشهر الماضي، حيث كانت تخضع للإقامة الجبرية وتواجه حكما بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب منشورات أدانت فيها العملية الروسية الشاملة بأوكرانيا.

وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود"، إنها ساعدت باراباش في تدبير عملية هروبها، حيث قامت بخلع سوار المراقبة الإلكتروني الخاص بها وقطعت مسافة تزيد عن 2800 كيلومتر (نحو 1700 ميل) عبر طرق سرية لتفادي المراقبة.

وقال مدير منظمة "مراسلون بلا حدود" تيبو بروتين، في مؤتمر صحفي عقده مع باراباش، في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس، إن عملية هروبها كانت أحد أخطر العمليات التي شاركت فيها مراسلون بلا حدود منذ صدور القوانين الروسية القمعية في مارس 2022، مضيفا: "في لحظة ما، كنا نظن أنها قد تكون ميتة."

وبعد أيام من الحرب في فبراير 2022، اعتمدت السلطات الروسية، تشريعا يحظر أي تعبير علني عن الحرب يتعارض مع الرواية الحكومية الرسمية.