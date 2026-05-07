اعتماد وحدة طب أسرة والمجمع الطبي للتأمين الصحي بطنطا وفق معايير الجودة القومية

أعلن اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، حصول وحدة طب أسرة ميت النور التابعة لمديرية الشئون الصحية بالغربية، ومستشفى المجمع الطبي للتأمين الصحي بطنطا التابع لفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالغربية، على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ضمن أحدث قرارات اللجنة العليا لاعتماد المنشآت الصحية، مؤكدًا أن اعتماد منشأتين جديدتين بالمحافظة يعكس التطور الملحوظ الذي يشهده القطاع الصحي، وجهود تحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وفقًا لأعلى المعايير القومية.

وقدم المحافظ، خالص التهنئة والتقدير إلى مديرية الشئون الصحية بالغربية برئاسة الدكتور أسامة بلبل، وكذا فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالغربية برئاسة الدكتور كريم بركات، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلتها الفرق الطبية والإدارية والفنية داخل المنشأتين من أجل استيفاء اشتراطات الاعتماد، بما يعكس روح العمل المؤسسي والحرص على تقديم خدمة صحية تليق بأبناء الغربية.

وأكد اللواء علاء عبد المعطي، أن محافظة الغربية تولي اهتمامًا بالغًا بملف الصحة باعتباره من الملفات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين، مشيرًا إلى أن الحصول على الاعتماد لا يمثل مجرد إنجاز إداري، بل هو ترجمة حقيقية لجهود رفع كفاءة الأداء وتحسين بيئة العمل، وتقديم خدمة علاجية أكثر أمانًا وجودة للمواطن.

وأضاف محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تقديم جميع أوجه الدعم للقطاع الصحي بالتنسيق مع مديرية الصحة وفرع التأمين الصحي، من أجل زيادة عدد المنشآت المعتمدة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز جاهزية المستشفيات والوحدات الصحية، وتحقيق رضا المواطنين عن مستوى الخدمة المقدمة.

واختتم أن ما تحقق اليوم يعد خطوة جديدة على طريق بناء منظومة صحية حديثة ومتطورة داخل الغربية، تتماشى مع رؤية الدولة المصرية وخططها المستمرة للنهوض بقطاع الصحة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.