محافظ قنا: إزالة 37 كشكا وحالة إشغال بشوارع مدينة دشنا

وجه اللواء مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اليوم، خلال جولته بمركز دشنا، بضرورة إزالة كل الأكشاك المخالفة وحالات الإشغال بالمركز، مؤكدًا استعادة المظهر الحضاري للشوارع وتسهيل حركة مرور المواطنين، وذلك خلال جولة ميدانية تفقدية أجراها لمتابعة مستوى الانضباط بالمركز.

وأوضح محافظ قنا، في بيان اليوم الأربعاء، أن الأجهزة التنفيذية نجحت في إزالة 37 كشكًا وحالة إشغال في شوارع حيوية، شملت منطقة "طراد النيل" بمحيط المستشفى، وطريق "مصر – أسوان" الزراعي بنطاق دشنا.

وأشار الببلاوي، إلى أن الحملة استهدفت مراجعة الحالة العامة للشوارع والتأكد من مدى التزام الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم، ومنع أي تجاوزات تعيق حركة السير.

وأشار إلى أن المخالفات التي تم التعامل معها تضمنت إقامة أكشاك غير مرخصة في عرض الطريق، وتركيب "تاندات" حديدية متجاوزة للمساحات المسموح بها، مما تسبب في عرقلة حركة المشاة وتشويه المظهر العام.

وشدد محافظ قنا، على استمرار هذه الحملات الدورية في كل مراكز ومدن المحافظة، لضمان الانضباط التام في الشوارع، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين لضمان عدم عودة تلك الإشغالات مرة أخرى.