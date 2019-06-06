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الجيش الوطني الليبي: استهدفنا طائرة تركية مسيّرة وأسقطناها في مدرج مطار معيتيقة

طرابلس - د ب أ
نشر فى : الخميس 6 يونيو 2019 - 11:39 ص | آخر تحديث : الخميس 6 يونيو 2019 - 11:39 ص

أعلنت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أنها استهدفت طائرة تركية مسيّرة وأسقطتها في مدرج مطار معيتيقة.

وأضافت الغرفة أن "القوات قامت بتدمير الطائرة أثناء هبوطها في المدرج الذي خرجت منه بقاعدة معيتيقة"، حسبما نقل موقع أخبار ليبيا صباح اليوم الخميس.

وتابعت أن الطائرة "شنت غارات على أحد تمركزات القوات".

ونقل الموقع عن مجموعة عمليات المنطقة الغربية أن "هدف الضربة الجوية الدقيقة التي استهدفت هدفا عسكريا في مطار معيتيقة بعد تحذيرات متكررة، هو تحييد هذا المطار تماماً عن الأعمال العسكرية بما يكفل استمرار عمله كمرفق مدني لأهالي العاصمة والمناطق المحيطة".

ولم يرد تعليق من الجانب التركي حتى الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش.


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