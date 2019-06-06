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موسكو: زيارة الرئيس الفنزويلي لروسيا ستجرى إذا دعت الحاجة لذلك

أ ش أ
نشر فى : الخميس 6 يونيو 2019 - 1:20 م | آخر تحديث : الخميس 6 يونيو 2019 - 1:20 م

نفى رئيس قسم أميركا اللاتينية بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر شيتينين، وجود أي اتفاق محدد بشأن مشاركة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، مشيرا إلى أن زيارة مادورو لروسيا ستجرى إذا دعت الحاجة لذلك.

وتعليقا على عدم حضور الرئيس الفنزويلي إلى منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي رغم التصريحات السابقة عن إمكانية حضوره، قال شيتينين للصحفيين اليوم الخميس: "لم تكن هناك أي اتفاقيات محددة حول زيارة مادورو لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي".

وأضاف: "إننا على اتصال دائم بالفنزويليين عبر قنوات مختلفة وعلى مختلف المستويات، وستجري الزيارة إذا دعت الحاجة لذلك".


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