وزير الأوقاف: «رفع البلاء» موضوع خطبة الجمعة بمسجد الإمام الحسين

صرح وزير الأوقاف محمد مختار جمعة بأن موضوع "أسباب رفع البلاء" سيكون عنوان خطبة الجمعة القادمة ، والتي سيتم نقلها إذاعيا وتلفزيونيا من مسجد الإمام الحسين بحضور عدد محدود من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف.

واعتذرت الوزارة في بيان لها اليوم، للصحفيين والإعلاميين من عدم تمكن الوزارة من استقبالهم عدا فريق العمل المكلف من اتحاد الإذاعة والتلفزيون بنقل شعائر صلاة الجمعة ، وذلك حفاظًا على الالتزام بمحدودية العدد المسموح بحضوره.

وتابعت: نسأل الله العلي العظيم أن يعجل بتفريج الكرب ورفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.