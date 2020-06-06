صرح الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أنه إنطلاقا من دور الهيئة الرائد فى تقديم الخدمات الصحية المتكاملة وبعد قرار وزير الصحة والسكان بضم 11 مستشفي تعليمى تابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للعمل ضمن منظومة علاج مصابى كورونا.

وأضاف السودة أن الهيئة قررت أيضاتخصيص مستشفيات احمد ماهر التعليمي، والجمهورية، والمطرية، الساحل ، وشبين الكوم، والأحرار، وبنها، وسوهاج، ومعهد الكبد بالقاهرة، بكامل طاقتها السريرية والتى تبلغ 3000 سرير و400 سرير رعاية ، وغرف العمليات الموجودة بها وجميع الأقسام الداخلية والرعايات والطوارئ .. الخ، لإستقبال حالات كورونا المشتبه فيها والمؤكده مع إجراء أي تدخل مطلوب لمرضى كورونا مثل جراحات العظام والجراحات العامة والولادة والغسيل الكلوى وحتى التدخلات الدقيقة مثل القسطرة القلبية والقسطرة المخية وجميعها بالمجان لمرضى كورونا ، على ان تعمل الثلاث مستشفيات المتبقية بصورة جزئية فى استقبال وفرز وعزل حالات مصابى كورونا.

وأضاف فوزى أن بعض هذه مستشفيات شهدت بالفعل اجراء العديد من حالات الولادة والعمليات الجراحية وجلسات الغسيل الكلوى لمرضى كورونا (كوفيد-19).

وأكد على ضرورة الإلتزام بالمسارات الآمنة للمرضى والمترددين على المستشفى وبكافة معايير مكافحة العدوى لحماية الأطقم الطبية والمرضى والبيئة.