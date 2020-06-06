قال الإعلامي عمرو أديب، إن «الأداء في موضوع الكمامات جيد»، متابعًا: «خليني أبقى صريح معاكم.. الناس ابتدت تخاف لما اتقرصت، والكمامات لم تظهر إلا بعد أن شعروا بالخطر الداهم».

وأضاف أثناء تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الجمعة، أن بعض المحال التجارية والمطاعم والمؤسسات أجبرت على الالتزام بالاجراءات الاحترازية؛ «بسبب أكل العيش»، معلقًا: «أنا شخصيًا كعمرو لن اتعامل مع مطعم أو مؤسسة إلا بعد أن أتأكد أنها تراعي الأجواء الصحية».

وأشار إلى أن بعض البلاد التي كانت تعاني من أزمة كورونا بشدة في السابق وضعت قائمة بالدول التي ستستقبل رحلات قادمة منها، بناء على طبيعة الإصابات والوضع الوبائي بتلك الدول؛ حتى لا يتدهور الوضع بداخلها مرة المرة.

واختتم الإعلامي مناشدًا بالاهتمام بغسيل اليدين وارتداء الكمامات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، تسجيل 1348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» و40 وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 31 ألفًا و115 إصابة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 9216، من ضمنهم 8158 متعافيًا.