الجامعة العربية تثمن المبادرة المصرية لتسوية الصراع في ليبيا

أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن تثمينه للمبادرة التي أطلقها اليوم السبت ٦ يونيو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحضور المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر؛ لإيقاف القتال في ليبيا والتوصل إلى تسوية سياسية متكاملة للأزمة في البلاد.

ورحب الأمين العام -في بيان أصدرته الجامعة العربية اليوم بكل الجهود - وبالذات العربية - الرامية إلى حقن الدماء بين الأشقاء الليبيين وتثبيت وقف شامل لإطلاق النار، داعياً الي استكمال مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة التي ترعاها البعثة الأممية في ليبيا، واستئناف الحوار السياسي بين مختلف الأطياف والمكونات الليبية.

وجدد البيان موقف الجامعة العربية المرتكز على ضرورة الوصول الي تسوية وطنية خالصة للأزمة الليبية، بعيدا عن كافة التدخلات العسكرية الخارجية في الصراع، وبالشكل الذي يحافظ على وحدة أراضي الدولة الليبية وسيادتها الإقليمية.

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، مبادرة «إعلان القاهرة» التي تمهد لعودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا وتدعو للتخلي عن النزاع العسكري واللجوء إلى الحوار الليبي بين جميع الأطراف.

ويضم «إعلان القاهرة» مقترحات بإعلان وقف إطلاق النار في عموم ليبيا اعتبارًا من الاثنين، الثامن من يونيو، وتجديد الدعوة إلى استئناف مفاوضات السلام في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة بصيغة 5+5.

ويقضي الإعلان بإلزام كافة الجهات الأجنبية بـ«إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الوطني من الاضطلاع بمهامه الأمنية».

وتنص المبادرة على تشكيل مجلس رئاسي منتخب مع ضمان تمثيل عادل لكل أقاليم ليبيا الثلاثة لإدارة الحكم وإجراء انتخابات نزيهة وتوزيع عادل وشفاف على كافة المواطنين، مشددة على ضرورة اعتماد إعلان دستوري ينظم العملية السياسية في البلاد.