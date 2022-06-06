نائب مستشار ألمانيا يتوجه إلى إسرائيل في مستهل جولة بالشرق الأوسط

يتوجه روبرت هابيك، نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، إلى إسرائيل في وقت لاحق اليوم الاثنين، في أول محطة له ضمن جولة إلى الشرق الأوسط تستمر أربعة أيام.

ومن المتوقع أن يلتقي هابيك، الذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد الألماني، ممثلين عن الحكومة الإسرائيلية في القدس لإجراء محادثات تركز على القضايا السياسية والاقتصادية.

كما أنه من المقرر أيضا أن تتطرق المحادثات إلى التعاون في مجالات الطاقة والمناخ والتكنولوجيا.

يذكر أنه توجد حقول غاز كبيرة قبالة السواحل الإسرائيلية وتستكشف ألمانيا مصادر جديدة للطاقة.

وفي الوقت الذي تستمر فيه موسكو بقصف أوكرانيا، تحاول برلين بشكل متسارع تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية.

ومن المقرر أن يتوجه هابيك يوم الثلاثاء إلى الأراضي الفلسطينية، ثم إلى الأردن، حيث سيشارك في مؤتمر الطاقة الأردني الألماني.