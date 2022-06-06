بريطانيا تعتزم إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا بعد قصف روسيا لكييف

تعتزم بريطانيا إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا بعد أن قصفت روسيا ضواحي العاصمة كييف يوم الأحد لأول مرة منذ أبريل الماضي.

وقال وزير الدفاع البريطاني بين والاس إن بلاده سوف ترسل عددا غير محدود من قاذفات إم 270، والتي يمكنها إطلاق صواريخ دقيقة التوجيه يصل مداها إلى 80 كيلومترا - وهو مدى أطول من أي تقنية صاروخية تستخدم حاليا في الحرب،وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وتابع والاس في بيان أصدرته وزارة الدفاع البريطانية" إن المملكة المتحدة تقف إلى جانب أوكرانيا في هذا القتال وتأخذ دور المبادرة في إمداد قواتها البطولية بالأسلحة الحيوية التي تحتاجها للدفاع عن بلادها من الغزو غير المبرر".

وأضاف اذا استمر المجتمع الدولي في دعمه فأنا أؤمن أن أوكرانيا يمكنها الانتصار.

وقال إن قوات أوكرانية سوف تتدرب في المملكة المتحدة على استخدام المعدات. وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن قرار إرسال القاذفات اتخذ بتنسيق وثيق مع حكومة الولايات المتحدة.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد توعد بضرب أهداف جديدة بعدما أعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل صواريخ إلى أوكرانيا .