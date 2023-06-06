الإمارات وألمانيا تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أمس الإثنين، مع وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية توبياس ليندنر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة المتجددة.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - التعاون المشترك في ملف المناخ، وأهمية مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي تستضيفه دولة الإمارات العام الجاري، ودوره المهم في تحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي العالمي بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات.

وأكد الوزير الإماراتي عمق العلاقات الإماراتية الألمانية التي تستند إلى أسس راسخة من التفاهم والاحترام المتبادل، والحرص على دفع آفاق التعاون والشراكة بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين وشعبيهما.