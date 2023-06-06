أمين عام الناتو يدين تدمير سد نوفا كاخوفكا: عمل شنيع

أدان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، تدمير سد "نوفا كاخوفكا" بمنطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا، ووصفه بأنه "عمل شنيع".

وكتب ستولتنبرج على تويتر، إن "تدمير سد كاخوفكا اليوم يعرّض آلاف المدنيين للخطر".

وأشار إلى أن الانفجار الذي وقع في السد "يتسبب أيضا في أضرار بيئية جسيمة"، مضيفا أن الحادث "يظهر مجددا وحشية الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا".

يذكر أن قيادة العمليات الجنوبية في الجيش الأوكراني أعلنت أن القوات الروسية قامت بتفجير محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية في مدينة خيرسون.

وقالت القيادة: "قامت القوات الروسية المحتلة بتفجير محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية. يتم حاليا تقييم حجم الدمار وسرعة ومنسوب المياه، وربما المناطق التي سوف تشهد فيضانات. جميع الخدمات تعمل. ويتم مراقبة الوضع حاليا" حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية الوطنية "يوكرينفورم".

وكانت موسكو قد اتهمت كييف أكثر مرة بشن هجمات على سد كاخوفسكايا، محذرة من أن أي انتهاك قد يؤدي لوقوع كارثة، ويسفر عن وفاة الآلاف من المدنيين. كما تتهم أوكرانيا روسيا بالتخطيط لتفجير السد في عملية تهدف لتصوير كييف على أنها المنفذة للهجوم.