أحمد حلمي يختتم عروض ميمو في جدة ويستعد لجولة داخل السعودية

اختتم أمس الإثنين، الفنان أحمد حلمي عرض مسرحيته الجديدة "ميمو" التي عرضت بالمملكة العربية السعودية، على خشبة المسرح العربي بسيتي ووك بمدينة جدة، على مدار 5 أيام، رُفعت خلالهم شعار كامل العدد.



من جانبه أكد المنتج حمدي بدر، أن مسرحية "ميمو" حققت نجاحا كبيرا خلال عرضها في جدة، ومن قبلها الرياض، وهذا بشهادة الحضور والنقاد، مشيرًا إلى أن المحطة القادمة سوف تكون عدة مدن داخل السعودية منها: "الدمام وأبها وحائل".



وأشار بدر إلى أنه سبق وتم عرض المسرحية خلال شهر فبراير الماضي بموسم الرياض، وحرص على حضورها عدد كبير من النجوم.



وأشاد بها عدد كبير من النقاد والإعلاميين بالمملكة، خاصة وأنه العمل الذي يعود به حلمي إلى المسرح بعد غياب 20 سنة، حيث كان آخر أعماله "حكيم عيون" مع الفنان الراحل علاء ولي الدين، والفنان كريم عبد العزيز.



"ميمو" بطولة أحمد حلمي، هنا الزاهد، أحمد رزق، حمدي المرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.