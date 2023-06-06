 أحمد حلمي يختتم عروض ميمو في جدة ويستعد لجولة داخل السعودية - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 يونيو 2023 6:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
النتـائـج تصويت

أحمد حلمي يختتم عروض ميمو في جدة ويستعد لجولة داخل السعودية


نشر في: الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 5:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 5:57 م
اختتم أمس الإثنين، الفنان أحمد حلمي عرض مسرحيته الجديدة "ميمو" التي عرضت بالمملكة العربية السعودية، على خشبة المسرح العربي بسيتي ووك بمدينة جدة، على مدار 5 أيام، رُفعت خلالهم شعار كامل العدد.

من جانبه أكد المنتج حمدي بدر، أن مسرحية "ميمو" حققت نجاحا كبيرا خلال عرضها في جدة، ومن قبلها الرياض، وهذا بشهادة الحضور والنقاد، مشيرًا إلى أن المحطة القادمة سوف تكون عدة مدن داخل السعودية منها: "الدمام وأبها وحائل".

وأشار بدر إلى أنه سبق وتم عرض المسرحية خلال شهر فبراير الماضي بموسم الرياض، وحرص على حضورها عدد كبير من النجوم.

وأشاد بها عدد كبير من النقاد والإعلاميين بالمملكة، خاصة وأنه العمل الذي يعود به حلمي إلى المسرح بعد غياب 20 سنة، حيث كان آخر أعماله "حكيم عيون" مع الفنان الراحل علاء ولي الدين، والفنان كريم عبد العزيز.

"ميمو" بطولة أحمد حلمي، هنا الزاهد، أحمد رزق، حمدي المرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك