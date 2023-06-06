 غدا.. الأعلى للثقافة يحتفل بالفائزين في مسابقة المواهب الأدبية - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 يونيو 2023 1:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
النتـائـج تصويت

غدا.. الأعلى للثقافة يحتفل بالفائزين في مسابقة المواهب الأدبية


نشر في: الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 1:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 1:25 م

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، أمسية شعرية للشعراء الفائزين بجوائز مسابقة المواهب الأدبية (دورة الأستاذ الدكتور شاكر عبد الحميد ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣)، في تمام السابعة غدا الأربعاء، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.

تبدأ الأمسية بكلمة الشاعر أحمد سويلم مقرر لجنة الشعر، وكلمة الدكتورة إيمان نجم رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات.

ويشارك بالأمسية كل من الشعراء نور الدين نادر ذكي، وطارق صقر، وشيرين مجدي محمد، ومحمد غازي النجار، وكريم علي محمد، وأحمد إبراهيم رياض، ومحمد رفعت صبري، وأحمد محمد عبد العال، وياسمين مجدي، وعلاء محمد أحمد بلبص، وخالد النسر، ويدير الأمسية الشاعر أحمد حسن.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك