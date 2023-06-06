ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، أمسية شعرية للشعراء الفائزين بجوائز مسابقة المواهب الأدبية (دورة الأستاذ الدكتور شاكر عبد الحميد ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣)، في تمام السابعة غدا الأربعاء، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.

تبدأ الأمسية بكلمة الشاعر أحمد سويلم مقرر لجنة الشعر، وكلمة الدكتورة إيمان نجم رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات.

ويشارك بالأمسية كل من الشعراء نور الدين نادر ذكي، وطارق صقر، وشيرين مجدي محمد، ومحمد غازي النجار، وكريم علي محمد، وأحمد إبراهيم رياض، ومحمد رفعت صبري، وأحمد محمد عبد العال، وياسمين مجدي، وعلاء محمد أحمد بلبص، وخالد النسر، ويدير الأمسية الشاعر أحمد حسن.