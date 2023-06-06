موسكو: تدمير الجزء العلوي من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية

أكد فلاديمير ليونيف رئيس إدارة مدينة نوفوكاخوفكا، صباح اليوم الثلاثاء، أن الجزء العلوي من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية دمر نتيجة قصف، دون أن يتعرض سد كاخوفكا نفسه للضرر.



وقال ليونتيف في تصريح، أوردته قناة (روسيا اليوم)، إن عدة ضربات في الساعة الثانية فجرا بالتوقيت المحلي، أصابت الجزء العلوي من محطة الطاقة الكهرومائية، حيث توجد الصمامات، ما أدى إلى هدمها.. أما السد نفسه فلم يتم تدميره لحسن الحظ".



وأضاف أن منسوب المياه في مقاطعة خيرسون في اتجاه مجرى نهر دنيبر، ارتفع نتيجة التدمير الجزئي لمحطة كاخوفكا الكهرومائية، بمقدار 2.5 متر.



ومن جانبه، أكد رئيس حركة "نحن مع روسيا" في مقاطعة زابوروجيا فلاديمير روجوف أن تدمير صمامات محطة كاخوفكا لا يشكل خطرا مباشرا على محطة زابوروجيا للطاقة الذرية.