مصير رافينيا يحسم صفقة برشلونة المنتظرة

يعد مصير البرازيلي رافينيا، جناح برشلونة، ملفا محوريا على طاولة إدارة برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه حال رحل رافينيا عن صفوف الفريق الكتالوني، فإن ديكو المدير الرياضي للبارسا سيتجه للتعاقد مع لويس دياز جناح ليفربول.

وتلقى رافينيا عدة عروض مغرية من الدوري السعودي مؤخرا، ورغم رفضه وتفضيله الاستمرار في برشلونة، لكن قد يحدث أي شيء خلال الفترة المقبلة وقبل انطلاق الموسم.

وأشار التقرير، إلى أن دياز سيكون على استعداد للانضمام إلى برشلونة، وسيبذل قصارى جهده لإتمام الصفقة إذا أتيحت الفرصة.

ويرتبط دياز بعقد مع ليفربول يمتد حتى عام 2027، وهو في سنوات ذروته بعمر 27 عاما، وقد أنفق ليفربول 50 مليون يورو على اللاعب الكولومبي ولن يسمح له بالرحيل بسعر رخيص.

وأفادت الصحيفة، أن رافينيا لديه إنتاجية أفضل قليلا من دياز، حيث سجل 20 هدفا وقدم 25 تمريرة حاسمة في 87 مباراة، بينما سجل نجم ليفربول 24 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة في 98 مباراة في أنفيلد.