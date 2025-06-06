الأهلي يوجه رساله لجماهيره في أول أيام العيد

وجه النادي الأهلي رسالة إلى جماهيره في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، وسط ترقب من الجماهير للإعلان عن صفقة أحمد مصطفى زيزو.

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي اليوم أو غدًا عن صفقة ضم أحمد مصطفى زيزو، نجم الزمالك السابق، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم المنقضي.

ويستعد بعدها زيزو للحاق ببعثة النادي الأهلي في أمريكا للمشاركة في معسكر الفريق استعدادًا لكأس العالم للأندية.

وكتب الحساب الرسمي للنادي الأهلي: «نتمنى لكم عيد أضحى مبارك.. كل عام وأنتم بخير».

وبدأ معسكر الأهلي في مدينة ميامي الأمريكية، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

وسيخوض الأهلي مباراة ودية يوم 8 يونيو الجاري أمام فريق باتشوكا المكسيكي، وذلك استعدادًا لخوض مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى ميامي مساء الخميس، بعد رحلة طيران استغرقت أكثر من 15 ساعة، بدأت من مطار القاهرة الدولي مرورًا بالهبوط في مطار دبي «ترانزيت» ثم الوصول إلى أمريكا.

ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.

ويخوض الأهلي مباراة افتتاح البطولة أمام إنتر ميامي، على ملعب هارد روك، الثالثة فجر يوم 15 يونيو المقبل، ثم يلعب ضد بالميراس البرازيلي يوم 19 يونيو، في السابعة مساءً، ويختتم دور المجموعات أمام بورتو البرتغالي يوم 24 يونيو الرابعة فجرًا.