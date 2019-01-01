حماس: حكومة إسرائيل تتجاهل قضية مواطن إثيوبي مفقود في غزة منذ أعوام

قال الجناح العسكري لحركة حماس كتائب القسام، اليوم السبت، إن إسرائيل تتجاهل قضية مواطن إثيوبي مفقود في غزة منذ أعوام وذلك في وقت تشهد فيه إسرائيل احتجاجات ينظمها الآلاف من ذوى الأصول الإثيوبية.

وقالت القسام في بيان على موقعها الإلكتروني إن الحكومة الإسرائيلية "لم تطالب عبر أي من الوسطاء بفتح قضية المفقود أبراهام منجستو مع بقية الأسرى منذ اختفائه ولم يتم إدراجه ضمن ملف المفاوضات نهائيًا".

وسبق أن ظهر المتحدث باسم القسام أبو عبيدة، في تصريح صحفي وُضعت في خلفيته صورة لأربعة جنود إسرائيليين -أحدهم منجستو- مؤكدًا أن الكتائب لن تقدم معلوماتٍ حول هؤلاء الجنود دون ثمن.

وتشهد إسرائيل منذ أيام احتجاجات غاضبة على خلفية مقتل إسرائيلي من أصول إثيوبية على يد عنصر في الشرطة الإسرائيلية.