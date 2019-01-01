الألبوم رسالة للجمهور أننى ما زلت موجودة على الساحة الغنائية.. و«أوكا» أقنعنى بالعودة بعد غياب 6 سنوات

لا أطرح نفسى خليفة للسندريلا فى «يا نحلة».. وأهديت لها الكليب لأنها ملهمة لكل الأجيال

لست مطربة «سناجل».. والألبوم جزء من تاريخ الفنان

أحضّر لألبوم جديد للأطفال مع عزيز الشافعى.. وأصور أغنية «ببساطة» فى المغرب قريبا

بعد غياب 6 سنوات منذ آخر ألبوماتها الغنائية، «حبيبى وعدنى» الذى قدمته فى 2013، طرحت الفنانة مى كساب أحدث ألبوماتها «أنا لسه هنا» الذى يضم 12 أغنية، من توزيع زوجها أوكا، وخلال حوارها مع «الشروق» كشفت مى عن كواليس التحضيرات للألبوم، وردها على تقليد السندريلا فى أحدث كليباتها «يا نحلة»، وعن فيلمها الجديد «الطيب والشرس واللعوب»، وكيف تلقت خبر خروج مسلسل «اللعبة» مع شيكو وهشام ماجد من السباق الرمضانى.

تقول مى كساب: ترددت كثيرا قبل العمل على ألبوم «أنا لسه هنا»، خاصة مع الأزمات التى تواجه سوق الموسيقى والتى أدت لتراجع الصناعة، لكن زوجى «اوكا» اقنعنى اشتغل على الألبوم وطرح علىّ أفكارا جديدة ومختلفة شجعتنى على العودة بألبوم جديد بعد غياب 6 سنوات عن آخر ألبوماتى «حبيبى وعدنى» والذى طرحته فى 2013، بالإضافة إلى أن التحضيرات للألبوم استغرقت فترة طويلة بسبب ظروف حياتى الزوجية والحمل والولادة.

والألبوم الجديد يضم 12 أغنية التوزيع والرؤية الفنية لأوكا، وتعاونت فيه مع عدد من الشعراء والملحنين منهم الشعراء: أمير طعيمة، عزيز الشافعى، أحمد المالكى، محمد عاطف، أحمد مرزوق، نصر الدين ناجى، والملحنون: رامى جمال وارتيجا ومدين ومحمد يحيى، وعزيز الشافعى، كلهم اصدقائى وعشرة عمرى، ووقفوا جنبى على المستوى الإنسانى بشكل كبير.

* ولماذا اخترتِ للألبوم عنوان «أنا لسه هنا»؟

ــ فى البداية كان اسمه «شايفاك كبير» وهى أغنية خاصة لزوجى «أوكا» كتبها لنا الشاعر أحمد المالكى، لكن اوكا اقترح على اسم «أنا لسه هنا» لتكون رسالة لجمهورى بأننى مازلت موجودة على الساحة الغنائية بعد الغياب.

* كيف كان التعاون مع أوكا فى توزيع ألبومك خاصة إن جمهوركما مختلف؟

ــ هذا ما كنت أسعى إليه، أن أصل لشريحة جديدة من الجمهور لم أصل إليها من قبل، وأنا أثق كثيرا فى دماغ اوكا فى المزيكا، فهو يفهم جيدا ماذا يريد الجمهور، ذلك تركت له المساحة فى اختيار شكل المزيكا التى يريد تقديمها، فكان يضع شكل توزيعى معينا ونختار كلمات ولحن يناسبه، والعكس أيضا، وسعيدة بالعمل معه، وبالفعل كنا كثيرا لا نتفق فى بعض التفاصيل، فمثلا كنا نختلف على طبقة الغناء، لدرجة كنت ارفض تسجيل الأغنية وهو موجود فى الاستوديو.

* لماذا كتبت لزوجك على الألبوم «وراء كل سيدة ناجحة رجل يحبها»؟

ــ أوكا وبناتى أغلى ما فى الدنيا، وأحبه من قلبى ويحبنى بصدق، و«احنا متجوزين علشان نكمل»، ولا التفت إلى أى تعليقات سلبية، فهو تعب من أجلى كثيرا فى الألبوم، لذلك كتبت له اهداء خاص «وراء كل سيدة ناجحة رجل يحبها».

* البعض هاجم كليب «يا نحلة» لتقليدك السندريلا.. ما تعليقك؟

ــ لم نقصد تقليد سعاد حسنى، والهجوم الذى تعرضت له كان سببه أن البعض ظن أننى أريد أن أطرح نفسى كخليفة للسندريلا، وهذا غير صحيح، والفكرة كانت فكرة المخرج كامبا، وأعجبتنى كثيرا، وأهديت الكليب لروحها لأننا استوحينا الفكرة بالفعل من شخصيتها فى فيلم «شفيقة ومتولى»، وستظل السندريلا ملهمة لكل الأجيال.

* وهل تصورين أغنيات أخرى من الألبوم؟

ــ بالفعل انتهيت من تصوير أغنية «البنية» مع ستونه فى أسوان، وسيتم طرحها قريبا، واستعد لتصور أغنية «ببساطة» مع فريد غنام فى دولة المغرب نهاية الشهر الجارى.

* لماذا سجلت أكثر من ديو فى نفس الألبوم؟

ـ بالفعل يحتوى الألبوم على 5 أغنيات ديو «ما بمشيش براسى» مع الرابر عفريت، و«البنية» مع ستونه، و«الروش» مع منة عطية وشذى وداليا عمر، و«ببساطة» مع فريد غنام، و«فيه من ده» مع اوكا وارتيجا، وجميعها تجارب كان نفسى اقدمها وأفكارها مختلفة، وكل الألبوم مزيكا مختلفة، خاصة فكرة الغناء مع 3 أصوات نسائية مختلفة كل مطربة تغنى لونا مختلفا شعبيا وغربيا رومانسيا وشرقيا.

* الكثير من النجوم يفضلون السينجل مؤخرا عن الألبوم.. فما رأيك؟

ــ أنا من مؤيدى الألبوم، لكن السينجل لن يشبعنى فنيا ولا وجدانيا ولست مطربة «سناجل»، وبعض الفنانين يركزون على السينجل لأن هدفهم الحفلات، لكن أريد أن اقدم تاريخا، وأقدم ألبوما راضية عنه، ويرضى جمهورى.

* ألم ترى أن إنتاجك للألبوم مغامرة فى ظل الأزمات التى تواجه سوق الموسيقى؟

ــ الألبوم هو أول انتاج لشركتنا، وأكيد مغامرة كبيرة، وتجربة صعبة للغاية، وأتمنى ربنا يكرمنى فيه، والميزة المهمة فى الموضوع إنه فى النهاية الألبوم يكون ملكى كفنانة، وقررنا انتاج ألبوم أوكا وارتيجا بعد القادم، لأن ألبومهم القادم مع وليد منصور، واتمنى أن يكتب لنا النجاح فى تجربة الإنتاج.

* وما سر لوك الشعر الغريب على بوستر الألبوم؟

ــ النيولوك كان مقصودا وهو خاص بالرابرز فى العالم، وهو قريب من ستايل المزيكا الذى أقدمه فى الألبوم، فكان الشكل مكملا لفكرة الألبوم المختلفة.

* قمت بالغناء من قبل لابنتك فريدة.. فهل تفكرين فى عمل خاص للأطفال؟

ــ بالفعل أفكر فى تقديم ألبوم جديد خاص للأطفال، أتعاون فيه مع الشاعر والملحن عزيز الشافعى.

* بعيدا عن الغناء.. كيف تلقيت خبر خروج مسلسل «اللعبة» من سباق رمضان.. ومتى يعرض؟

ــ بالتأكيد أزعجنى خروج المسلسل من سباق رمضان، لكن فى النهاية لم يكن لنا نصيب، وبذلنا مجهودا كبيرا فى المسلسل وسيحقق نجاحا عند عرضه ودائما يفعل الله الخير للجميع، واجسد خلال المسلسل زوجة هشام ماجد، وهو عمل كوميدى رائع وسعيدة بالتجربة، فهما فنانان موهوبان و«نفسيتهما سالكة»، وبيننا كيميا غير طبيعية فى المسلسل، ويتبقى لنا 8 أيام تصوير فقط، وحتى الآن لم يتحدد موعد عرضه.

* وماذا عن مشاركتك فى فيلم «الطيب والشرس واللعوب»؟

ــ الفيلم يعرض قريبا فى السينمات، رشحنى له المنتج إيهاب السرجانى، وسعيدة بالتجربة وبثقته وإيمانه بى، والفيلم فكرة مختلفة من تأليف رأفت رضا، وإخراج رامى رزق الله، ومن بطولة محمد سلام وبيومى فؤاد واحمد فتحى، واجسد فيه شخصية امرأة لعوب لكن بطريقتى، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.