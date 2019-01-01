أعلنت الهيئة العامة للجمارك السعودية أن قيمة واردات المملكة خلال العام الجاري، بلغت نحو 2ر259 مليار ريال.

وأعلنت الهيئة العامة للجمارك، في بيان اليوم السبت، أن عدد المصدرين في السعودية منذ بداية عام 2018 حتى نهاية شهر يونيو الماضي أي خلال 18 شهرا، بلغ نحو 76ر56 ألف مصدر، فيما بلغ عدد المستوردين للفترة نفسها 08ر346 ألف مستورد.

وأوضحت هيئة الجمارك أن قيمة واردات المملكة خلال العام الجاري، بلغت نحو 2ر259 مليار ريال لأوزان 2ر34 مليون طن، فيما بلغت قيمة الصادرات للعام نفسه 3ر 93 مليار ريال لأوزان 8ر33 مليون طن.