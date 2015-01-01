الولايات المتحدة تطلب بعقد اجتماع طارئ لوكالة الطاقة الذرية لمناقشة انتهاكات طهران

طلبت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عقد اجتماع طارئ للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لبحث ملف إيران، وذلك بعد أيام على تخطي طهران الحد الأقصى لكمية اليورانيوم المخصب المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

وقالت بيان لبعثة الولايات المتحدة في فيينا إن السفيرة الأمريكية إلى الوكالة الأممية جاكي وولكوت طلبت عقد اجتماع خاص لمناقشة انتهاك إيران للنسبة القصوى لتخصيب اليورانيوم, مشيرة إلى تأكيد ذلك التجاوز من الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة التحقق من أن طهران تحترم التزاماتها تجاه المجتمع الدولي بموجب الاتفاق الموقع في 2015.