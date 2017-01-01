فرنسا تسجل 27 وفاة جديدة بكورونا والحصيلة ترتفع إلى 29920

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أعلنت فرنسا اليوم الاثنين، تسجيل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 29920 حالة.

وذكرت السلطات الصحية في فرنسا بأنه ستقدم التحديث الأسبوعي عن الوفيات في دور رعاية المسنين يوم غد الثلاثاء.

وأفادت وكالة أنباء بلومبرج للأنباء بأن عدد الحالات التي يتم نقلها إلى المستشفيات وعدد المرضى في الرعاية المركزة في تراجع.

وبحسب بيانات بلومبرج ، فإنه تم تسجيل 1375 حالة إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات المسجلة في فرنسا إلى 206442 حالة.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم إدخال 140 حالة إصابة جديدة بالفيروس إلى المستشفى، ليصل إجمالي عدد الحالات التي تم نقلها للمستشفيات إلى 7850 حالة.

وذكرت الوكالة أنه تم إدخال 12 حالة إصابة بالفيروس إلى الرعاية المركزة، ليصل إجمالي مرضى الرعاية إلى 548 حالة.