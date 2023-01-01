الصين تستضيف فرقاطتين روسيتين بعد مرورهما بتايوان واليابان

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استضافت الصين سفينتين حربيتين روسيتين أبحرتا في وقت سابق عبر تايوان واليابان، ومن المتوقع أن تجريا تدريبا مشتركا مع البحرية الصينية خلال الزيارة، وهو ما يعكس التعاون العسكري المستمر بين البلدين.

وذكر التلفزيون الرسمي الصيني، أن الفرقاطتين جرومكي وسوفيرشيني رستا في ميناء شنجهاي، اليوم الأربعاء. والفرقاطتان من أسطول المحيط الهادي الروسي المتمركز في فلاديفوستوك، وفقا لوكالة رويترز.

وقال التقرير، إنه خلال الزيارة التي تستغرق سبعة أيام، ستجري السفينتان تدريبات مع البحرية الصينية في شنجهاي تشمل تدريبات على تشكيلات حركة واتصالات وعمليات إنقاذ بحري.

ومرت السفينتان في مياه قرب تايوان في أواخر يونيو، ثم أبحرتا في وقت لاحق قرب جزر أوكيناوا اليابانية التي تضم قاعدة عسكرية أمريكية كبيرة خلال الشهر الجاري.

وتتعهد الصين وروسيا بتعزيز العلاقات العسكرية. واجتمع وزير الدفاع الصيني لي شانج فو مع قائد البحرية الروسية الأميرال نيكولاي يفمينوف في بكين يوم الاثنين.