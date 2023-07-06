مصرع شخص وإصابة آخر إثر انهيار عقار من طابقين في الإسكندرية

لقي شخص مُسن يدعى "طارق" مصرعه، وأصيب أخر، اليوم الخميس؛ إثر انهيار عقار قديم مكون من طابقين "أرضى وأول علوي"، كائن في 5 شارع ابن العفيفي، المتفرع من شارع إسماعيل صبري، بجوار مسجد كشك، في نطاق حي الجمرك، وسط الإسكندرية.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد ورود إشارة من غرفة عمليات حي الجمرك، حول بلاغًا من الأهالي لشرطة النجدة، بانهيار أجزاء من عقار قديم، مع وجود ضحية ومصاب.

وبانتقال الشرطة، وقوات الحماية المدنية، والجهات التنفيذية إلى موقع الانهيار، تم فرض سياج تأميني حوله، وجارٍ رفع الأنقاض، حيث تبين من المعاينة الأولية سقوط أجزاء من العقار، وإنقاذ شخص، ومصرع آخر.

ووفقًا لمصدر أمني، تم قطع المرافق عن العقار، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.