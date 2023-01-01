أمين عام حلف الناتو: لم يصل الكثير من قوات فاجنر إلى بيلاروس بعد

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، إن عدد قوات مجموعة فاجنر الروسية العسكرية الخاصة الذين تم نقلهم إلى بيلاروس، ليس كبيرا.

وذكر ستولتنبرج في بروكسل: "رأينا بعض الاستعدادات لاستضافة مجموعات كبيرة من جنود فاجنر في بيلاروس"، مضيفا: "لم نر حتى الآن عددا كبيرا منهم ذهب إلى بيلاروس".

ولفت ستولتنبرج إلى ملاحظة الناتو أيضا أن يفجيني بريجوجين، قائد المجموعة، "يتنقل قليلا"، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

وقال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق اليوم الخميس، إن بريجوجين عاد إلى روسيا بعد نفيه فترة قصيرة في بيلاروس، في حين بقيت قواته في المعسكرات، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء بيلاروس.

وكان بريجوجين وصل إلى بيلاروس بعد التوصل لاتفاق بوساطة من لوكاشينكو لإنهاء تمرد قصير من جانب قوات فاجنر، التي احتلت مدينة روستوف الروسية في 25 يونيو الماضي، وكانت تتجه نحو موسكو.

وأوضح ستولتنبرج أن الناتو يتابع تحركات قوات فاجنر وبريجوجين عن كثب.