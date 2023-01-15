لبنان تدعو لانسحاب إسرائيل الفوري وغير المشروط من كل الأراضي اللبنانية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية القصف الإسرائيلي الذي طال، اليوم الخميس، الأراضي اللبنانية في محيط كفرشوبا جنوب لبنان، ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف خروقها وتعدياتها المستمرة.

وأدانت الوزارة في بيان لها "القصف الإسرائيلي اليوم الذي طال الأراضي اللبنانية في محيط كفرشوبا، وتعتبره خرقاً للقرار 1701 واعتداء على السيادة اللبنانية".

ودعت الوزارة "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف خروقها وتعدياتها المستمرة بوتيرة تصاعدية أخيرا للأراضي والأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية".

وأهابت الوزارة بـ"الدول الراغبة في الحفاظ على الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان خصوصا، والشرق الأوسط عموما، التنبه إلى تزامن هذه الخروق الإسرائيلية، مع قرب عرض طلب تمديد عمل قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان على مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بغية توتير الأجواء وتعكيرها".

وجددت الوزارة "احترام لبنان لتطبيق كل القرارات الدولية"، داعية إلى "انسحاب إسرائيل الفوري وغير المشروط من كل الأراضي اللبنانية التي ما زالت تحتلها".

وكانت المدفعية الإسرائيلية قد استهدفت بعد ظهر اليوم الخميس، خراج بلدة كفرشوبا ومزرعة حلتا جنوب لبنان، بعد إطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية جنوباً باتجاه إسرائيل.