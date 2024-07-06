استكمال المفاوضات بين وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين حول ملف الأسرى في مسقط

استكمل وفد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ووفد جماعة أنصار الله الحوثية، مساء اليوم السبت، جولة من المفاوضات حول ملف الأسرى في العاصمة العُمانية مسقط.

وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان والمتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى، ماجد فضائل "اختتمنا اليوم الجولة التاسعة للمشاورات بشأن المحتجزين والمعتقلين التي احتضنتها العاصمة العمانية مسقط خلال الأيام الماضية".

وأضاف فضائل في حسابه على منصة "إكس"، أن "المشاورات حققت بعض الاختراقات المهمة في ملف المختطفين والمخفيين قسرا وعلى ان تعقد جولة تكميلية قادمة خلال شهرين يسبقها تبادل كشوفات المحتجزين والمختطفين والتقارب حولها برعاية مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، رغم أن ميليشات الحوثي هي من عملت على إفشال أي تبادل في هذه الجوله كونهم لا يقيمون للاسرى وعائلاتهم وزنا ".

وتوجه فضائل بالشكر، "للأشقاء في سلطنة عمان" على تسهيل انعقاد هذه الجولة ، ‏كما شكر مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر على رعايتهم لهذه الجولة.

من جانبه قال رئيس الوفد الحوثي المفاوض، عبدالقادر المرتضى، في حسابه على منصة "إكس "استكملنا اليوم في مسقط جولة المفاوضات على ملف الأسرى برعاية الأمم المتحدة، ‏تم فيها الاتفاق على بعض النقاط أهمها حل الإشكالية على محمد قحطان (سياسي يمني بارز)".

وأضاف المرتضى "وكذا استكملنا تبادل بعضا من قوائم الأسرى". وأشار إلى إنه ونظراً لضيق الوقت "تم الاتفاق على استئناف المفاوضات بعد شهرين، على أن يركز الطرفان اهتمامهما خلال هذه الفترة على استكمال رفع الكشوفات واعتمادها حتى انعقاد الجولة المقبلة". وانطلقت هذه المفاوضات الأحد الماضي، في مسقط، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وبعد انطلاق المفاوضات بثلاثة أيام، أعلن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، توصل الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي إلى تفاهم لإطلاق سراح محتجزين على ذمة النزاع، بينهم السياسي محمد قحطان، المحتجز لدى الحوثيين منذ نحو عشر سنوات.