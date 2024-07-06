الأمم المتحدة: التهجير القسري أجبر آلاف الفلسطينيين على مغادرة خان يونس

قالت الأمم المتحدة، إن التهجير القسري أجبر آلاف الفلسطينيين على مغادرة مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، والإقامة في ملاجئ مؤقتة بين الأنقاض وعلى الشاطئ.

وأضافت في منشور على حسابها عبر منصة «إكس»، الجمعة: «مجددًا، يدفع التهجير القسري سكان غزة إلى البحث عن الأمان»، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وأوضحت أن آلاف الفلسطينيين غادروا خان يونس، وأقاموا ملاجئ مؤقتة بين الأنقاض وعلى الشاطئ.

وأرفقت الأمم المتحدة صورًا تظهر عائلات فلسطينية تنقل أمتعتها أثناء النزوح، وأخرى تقيم خياماً على شاطئ البحر.

وذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، أن الآلاف يلجؤون إلى مدارس الأونروا والمباني الحكومية.

وأضافت أن آخرين بدأوا بالفعل في العودة بسبب عدم وجود أماكن في مناطق أخرى.

وكررت الأونروا أيضًا، تحذيراتها من أن الظروف المعيشية باتت لا تطاق، بسبب جبال النفايات والقمامة المتراكمة على طول الطرق وبالقرب من الملاجئ المؤقتة.

وأشارت الأونروا إلى أنّ ما يقدر بنحو 85 ألف شخص غادروا منطقة الشجاعية شرق مدينة غزة شمال القطاع خلال الأسبوع الماضي، في حين تشير أحدث البيانات إلى أنه بحلول يوم الثلاثاء الماضي، تم تهجير ما لا يقل عن 66 ألفًا و700 شخص آخر من شرق خان يونس ورفح في الجنوب، بعد أوامر الإخلاء الجديدة التي صدرت مساء الاثنين.