العاصفة شانتال قد تتسبب في أمطار غزيرة على ولايتي نورث وساوث كارولينا

تشكلت العاصفة الاستوائية شانتال قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة ومن المتوقع أن تتسبب في هطول أمطار غزيرة على أجزاء من ولايتي نورث وساوث كارولينا يوم السبت. وقال المركز الوطني للأعاصير في ميامي إن تحذيرات من عاصفة استوائية قد صدرت لأجزاء من الولايتين.

وتركز مركز العاصفة على بعد حوالي 80 ميلا (125 كيلومترا) شرق وجنوب شرق تشارلستون بولاية ساوث كارولينا، مساء السبت، وعلى بعد 140 ميلا (225 كيلومترا) جنوب وجنوب غرب ويلمنجتون بولاية نورث كارولينا. وبلغت أقصى سرعة للرياح المصاحبة 45 ميلا في الساعة (75 كيلومترا في الساعة)، وكانت تتحرك شمالا بسرعة 7 أميال في الساعة (11 كيلومترا في الساعة).

وقال المركز إن نطاقات الأمطار من شانتال كانت تتحرك فوق الساحل، ومن المتوقع أن ينتقل مركز العاصفة فوق ساوث كارولينا خلال الليل أو في وقت مبكر من اليوم الأحد. ومن المتوقع حدوث بعض التراجع الطفيف، يليه ضعف سريع بعد وصولها إلى اليابسة.

ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة على السهل الساحلي لولايتي نورث وساوث كارولينا حتى يوم الاثنين - ويبلغ إجمالي هطول الأمطار من 2 إلى 4 بوصات (5 إلى 10 سنتيمترات)، مع كميات محلية تصل إلى 6 بوصات- مما يهدد بحدوث فيضانات مفاجئة.