تعليم قنا يحصد المركز الخامس جمهوريا في صحافة مدارس التربية الخاصة

فازت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية في معارض الصحافة والإعلام التربوي المخصصة لمدارس التربية الخاصة، وفق ما أعلنته الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم، اليوم.

ووجّه هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، التهنئة لفرق العمل المشاركة في هذا الإنجاز، مشيدًا بجهود سومية عبد الفتاح، مدير عام الشئون التنفيذية، ومحمود مرغني، موجه عام الصحافة والإعلام التربوي، وأحمد حلمي، مدير إدارة التربية الخاصة، في دعم وتطوير الأداء الإعلامي والتربوي لطلاب مدارس التربية الخاصة.

كما أشاد "الصابر" بالمشاركة الفعالة لكل من معهد النور للمكفوفين، ومدرسة التربية الفكرية، ومدارس الأمل للصم وضعاف السمع بإدارتي قنا ونجع حمادي، لما قدموه من أعمال متميزة في معرض الصحافة، والذي نظمته المديرية وتم تقييمه من قِبل لجنة وزارية اختارت الأعمال الممثلة للمحافظة على المستوى القومي.

وأكد وكيل الوزارة أهمية دمج طلاب التربية الخاصة في الأنشطة التربوية والثقافية، مشيرًا إلى أن مشاركتهم في مثل هذه الفعاليات تعزز ثقتهم بأنفسهم، وتدعم تفاعلهم المجتمعي، وتسهم في تنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم نحو الإبداع والتميز.