 الدولار يرتفع قرشين في بنكي التجاري الدولي والإسكندرية - بوابة الشروق
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الدولار يرتفع قرشين في بنكي التجاري الدولي والإسكندرية

أميرة عاصي:
نشر فى : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 4:41 م | آخر تحديث : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 4:41 م

تباينت أسعار صرف الدولار خلال تعاملات اليوم، حيث ارتفع بنحو قرشين فى البنك التجاري الدولي ليصل إلى 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية ليصل إلى 16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه للبيع.

بينما انخفضت العملة الأمريكية بنحو3 قروش فى بنك قناة السويس لتصل إلى 16.48 جنيه للشراء و16.58 جنيه للبيع، كما انخفض بنحو قرشين للشراء فى مصرف أبو ظبي الإسلامي ليسجل 16.53 جنيه ، بينما أستقر للبيع عند 16.63 جنيه للبيع.

واستقرت العملة الخضراء في بنكي الأهلي المصري ومصر عند 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع.

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