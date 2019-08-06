كريستال بالاس يضم جاري كاهيل لموسمين

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أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي اليوم الأثنين عن تعاقده مع المدافع الإنجليزي المخضرم جاري كاهيل بعقد يمتد لعامين.

وانضم كاهيل البالغ من العمر 33 عامًا إلى كريستال بالاس في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع تشيلسي.

وكان نادي بيرنلي يرغب في ضم كاهيل ولكن كريستال بالاس ظفر بالصفقة في النهاية.

وقضى كاهيل سبعة مواسم ونصف الموسم في ستامفورد بريدج وفاز مع تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي مرتين بجانب لقب واحد في دوري أبطال أوروبا.

ولكن ندرت مشاركات المدافع المخضرم مع تشيلسي في الموسم الماضي حيث شارك في مباراتين فقط بالدوري الإنجليزي مما مهد لرحيله.