 كريستال بالاس يضم جاري كاهيل لموسمين - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 أغسطس 2019 12:59 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
النتـائـج تصويت

كريستال بالاس يضم جاري كاهيل لموسمين

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 12:43 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 12:43 ص

أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي اليوم الأثنين عن تعاقده مع المدافع الإنجليزي المخضرم جاري كاهيل بعقد يمتد لعامين.

وانضم كاهيل البالغ من العمر 33 عامًا إلى كريستال بالاس في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع تشيلسي.

وكان نادي بيرنلي يرغب في ضم كاهيل ولكن كريستال بالاس ظفر بالصفقة في النهاية.

وقضى كاهيل سبعة مواسم ونصف الموسم في ستامفورد بريدج وفاز مع تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي مرتين بجانب لقب واحد في دوري أبطال أوروبا.

ولكن ندرت مشاركات المدافع المخضرم مع تشيلسي في الموسم الماضي حيث شارك في مباراتين فقط بالدوري الإنجليزي مما مهد لرحيله.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك