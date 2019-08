عمر متولي يحيي ذكرى وفاة والده: «سابلنا حب الناس والسيرة الطيبة»

View this post on Instagram

أنا أبويا كان راجل مستور وكريم لدرجة غريبة، ف ماسابليش فلوس لما مات بس سابلنا ( أنا واخواتي ) حب الناس والسيرة الطيبة وده أحلي ميراث ممكن أب يسيبه لأولاده .. ومش هعرف أوصف الصدق والحب اللي بشوفه ف عيون الناس لما بيعرفو إنه أبويا، ولا الإجماع على إنه كان إنسان جميل من كل الناس ( إجماع مبيحصلش حتي علي النجوم الكبار !!! ) ولا في وقت أحكي آد إيه الميراث ده فادني أكتر من اي فلوس كان هيسيبها .. كل اللي اعرفه إنه واحشني أوي وإن النهارده ذكرى وفاته، من فضلكم اقرأوا الفاتحة لابويا❤