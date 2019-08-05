 عمر متولي يحيي ذكرى وفاة والده: «سابلنا حب الناس والسيرة الطيبة» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عمر متولي يحيي ذكرى وفاة والده: «سابلنا حب الناس والسيرة الطيبة»

الفنان الراحل مصطفى متولي مع زوجته وأولاده
الفنان الراحل مصطفى متولي مع زوجته وأولاده
دينا درويش 
نشر فى : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 3:39 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 3:39 ص

أحيا الفنان عمر متولي، الذكري الـ 19 لوفاة أبيه الفنان مصطفى متولي، والذى توفى يوم 5 أغسطس عام 2000، عن عمر يناهز 51 عاما بعد أزمة قلبية أصابته أثناء عرض مسرحيته "بودى جارد" مع الزعيم عادل إمام.

ونشر "عمر" عبر حسابه بموقع "إنستجرام" مقطع فيديو لابيه يتضمن مشاهد ولقطات من أبرز أعماله الفنية، معلقا: "أنا أبويا كان راجل مستور وكريم لدرجة غريبة، ماسبليش فلوس لما مات، بس سابلنا أنا وأخواتي حب الناس والسيرة الطيبة، وده أحلي ميراث ممكن أب يسيبه لأولاده".

وتابع:" ومش هعرف أوصف الصدق والحب اللي بشوفه ف عيون الناس لما بيعرفو إنه أبويا، ولا الإجماع على إنه كان إنسان جميل من كل الناس، إجماع مبيحصلش حتى على النجوم الكبار".

واستكمل :"ولا في وقت أحكي آد إيه الميراث ده فادني أكتر من أي فلوس كان هيسيبها.. كل اللي أعرفه إنه واحشني أوي وإن النهارده ذكرى وفاته، مطالبا من متابعيه وجمهوره قراءة الفاتحة لوالده والدعاء له.

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أنا أبويا كان راجل مستور وكريم لدرجة غريبة، ف ماسابليش فلوس لما مات بس سابلنا ( أنا واخواتي ) حب الناس والسيرة الطيبة وده أحلي ميراث ممكن أب يسيبه لأولاده .. ومش هعرف أوصف الصدق والحب اللي بشوفه ف عيون الناس لما بيعرفو إنه أبويا، ولا الإجماع على إنه كان إنسان جميل من كل الناس ( إجماع مبيحصلش حتي علي النجوم الكبار !!! ) ولا في وقت أحكي آد إيه الميراث ده فادني أكتر من اي فلوس كان هيسيبها .. كل اللي اعرفه إنه واحشني أوي وإن النهارده ذكرى وفاته، من فضلكم اقرأوا الفاتحة لابويا❤

A post shared by Omar Metwally (@omarmetwallyofficial) on


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