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«روسيا اليوم»: أورينت كوين تغرق بالكامل في مرفأ بيروت

محمد حليم
نشر في: الخميس 6 أغسطس 2020 - 2:24 ص | آخر تحديث: الخميس 6 أغسطس 2020 - 2:24 ص

غرقت الباخرة السياحية "أورينت كوين" بالكامل في مرفأ بيروت، إثر الانفجار الذي وقع أمس الثلاثاء.

وقال مالك شركة "أبو مرعي لاينز" التي تملك الباخرة إن "أورينت كوين" التي كانت ترسو في مرفأ بيروت، أصيبت بأضرار جسيمة جراء الانفجار.

وتابع أن الأضرار طالتها قبل أن تدخل المياه إليها بشكل كبير، مؤكدًا أن الجهود المبذولة ومحاولات إنقاذها لم تنجح، وذلك وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

واندلع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفاد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 113 شهيدًا ونحو أربعة آلاف جريح حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.


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